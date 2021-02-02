"تُجري عملية دقيقة في أنفها".. رانيا محمود ياسين تطلب الدعاء لحورية فرغلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

طالبت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها، بالدعاء للفنانة حورية فرغلي والتي تجري عملية جراحية يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة.

ونشرت رانيا، صورة لحورية عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت :"يارب يشفيكي ويعافيكي يا أحلى أخت وصديقة.. يارب يا حورية يا حبيتي ترجعي بألف سلامة وتحققي كل نفسك فيه وأنتِ بصحة وعافية، وربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله".

أضافت: "برجاء الدعاء لحورية لأنها هتُجري غدا عملية دقيقة في أنفها في أمريكا.. دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية وترجع بألف سلامة".

وكانت الفنانة حورية فرغلي كشفت مؤخرا تفاصيل معاناتها بسبب تخلي زملائها في الوسط الفني عنها، بعد مرضها وتشوّه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.

أوضحت حورية في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أنها تنتظر منذ نحو عام فتح السفارة الأمريكية بالقاهرة، لكي تحصل على تأشيرة سفر وتتوجه لإجراء عملية جراحية أخيرة هناك، لافتة إلى أنها تعيش بمفردها منذ بداية أزمة كورونا ولا تخرج من منزلها إطلاقا حتى لا يراها الناس.

أضافت أنها بصحة جيدة لكن حدث تغير كبير في شكلها وصوتها بسبب تشوه أنفها، فضلا عن فقدانها حاستي التذوق والشم تماما منذ 3 سنوات تقريبا، قائلة: "مش بستطعم بأكل ولا بشم أي ريحة.. ساعات ببقى خايفة لو حصل حريقة مثلا ماخدش بالي لأني مش هحس بريحة الدخان.. ربنا مدينا نعم أنا معرفتش قيمتها غير دلوقتي".

أكدت حورية أنها انزعجت كثيرا بسبب تعليقات بعض الناس بأن ما حدث لها بسبب عمليات التجميل، لافتة إلى أنها حصلت على لقب ملكة جمال مصر ولم تكن في حاجة لأي عمليات تجميل على الإطلاق، لكن تعرضت لحادث في مزرعة الخيول وسقط حصان فوقها فتهشم أنفها تماما، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف العمليات ولم يعد أنفها لطبيعته.

تابعت: "أنا الحصان وقع فوقي بالكامل وعلى وشي.. معنديش مناخير.. عملية صعبة لأنها مش بس شكل لا كمان جيوب أنفيه وإني أتذوق وأشم وصوتي يرجع طبيعي.. أنا حابسة نفسي بقالي 10 شهور مطلعتش برا أوضة نومي عشان مش عايزة حد يشوفني ويقارن شكلي دلوقت باللي قبل كده".

وأعربت حورية فرغلي عن انزعاجها من تخلي الفنانين عنها، بعد أن ابتعدت عن الساحة الفنية، مضيفة: "لما كنت ناجحة كان في ناس كتير حواليا.. لكن لما قعدت عشان اتعالج ملقتش حد جنبي.. تليفوني مبيرنش، محدش بيسأل خالص، والناس اللي ياما وقفت جنبهم ومتأخرتش في حاجة فجأة اتنسيت بالنسبة لهم وكأنهم ميعرفونيش".