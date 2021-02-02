شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صورا حصرية لهروب محمد إمام فى كواليس مسلسله "النمر" لرمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم محمد إمام، تصوير مسلسله "النمر"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، حيث أوشك إمام على الانتهاء من الديكور الأول الأساسى، ومن المقرر أن ينتقل فريق العمل إلى ديكورات أخرى خلال الفترة المقبلة.



محمد امام

وحصل ”الخليج 365”، على الصور الأولى للنجم محمد إمام اثناء تصوير بعض المشاهد الخطرة، حيث أكد مصدر مقرب من العمل لـ"الخليج 365"، أن تلك المشهد يعد هروب محمد إمام من بعض الأشخاص في مكان مغلق، مما يؤكد رشاقة محمد إمام وجاهزيته في تصوير مشاهد خطرة.



محمد امام اثناء تصوير مسلسله النمر

وعلى جانب آخر، شوق إمام جمهوره ومعجبيه لمسلسله الجديد "النمر" ، حيث شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة دعائية للترويج للمسلسل، معلقًا: "توكلنا على الله.. النمر.. رمضان 2021.. ‏#TheTiger .. إن شاء الله".

الصورة التي نشرها محمد إمام ظهر فيها شخصًا ملثما مكتوب عليها: "مطلوب حيًا أو ميتًا.. مكافأة مليون جنيه لأي مواطن يرشد عن النمر.. تنبيه هام المجرم شديد الخطورة"، ولاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا بين متابعيه على منصات السوشيال ميديا.

يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة كل من: محمد إمام وهنا الزاهد، نرمين الفقى، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومى فؤاد وأحمد خالد صالح إيناس كامل، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين الشباب للمشاركة فى العمل، من إنتاج سينرجى.