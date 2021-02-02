شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى يداعب ابنه بصورة: احلق النجيلة اللى على راسك وإلا هحلقهالك وأنت نايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم محمد هنيدى اليوم بعيد ميلاده الـ 56، وشارك جمهوره صورة مع ابنه أحمد عبر ستورى حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:"ليك فرصة يومين تحلق النجيلة اللى على راسك وإلا هحلقهالك وانت نايم".

ويأتي ذلك عقب مشاركة هنيدى ليكون أحدث ظهور له بمناسبة عيد ميلادها، ليضيف تعليقه الساخر على الصورة قائلاً "انا وبابايه، أحمد هنيدي"، في إشارة الى ان ابنه هو الأطول في الصورة.



هنيدى

وتفاعل محمد هنيدى، مع متابعيه بمناسبة عيد ميلاده، وذلك حينما توجه بالنصيحة للشباب وتحديدًا في سن العشرين، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث أوضح فى تدوينة أنه سيوجه النصائح لمتابعيه بنقل أبرز ما أعجبه عبر حسابات مجهولة.

وكتب هنيدى بطريقته الكوميدية: "النهاردة عيد ميلادي، واليوم تقديرا ليكم هبتدى أديكم نصايح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة إتمامي لعامي الثلاثين، والنصيحة الأولى، نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك".

وتابع: "جدد أحلامك المركونة، أو اللي تحطمت، ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شيء يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا".

وبدأ هنيدى انطلاقته فى عالم البطولات السينمائية فى أواخر التسعينات مع فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية فى مسيرة استكملها بسلسلة طويلة من الأفلام منها همام في أمستردام، وبلية ودماغه العالية، وصاحب صاحبه مع أشرف عبد الباقي.