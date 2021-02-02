هاجر أحمد: كنت برمى ملابس الشخصيات من البلكونة عشان أهلى ميعرفوش إنى بمثل

القاهرة - سامية سيد - أوضحت الفنانة هاجر أحمد، بداية دخولها التمثيل وكيف أقنعت أهلها بدخول مجال الفن، قائلة، أنا درست فنون مسرحية ودرست علم النفس وحلم حياتى أدخل التمثيل وأهلى كانوا رافضين جدا وقدمت فنون مسرحية لحد ما طلعت فى سنة أولى الأولى على دفعتى ورحت قلت لأهلى قالوا مشى الاثنين سوا، وكانوا ميعرفوش أنى بصور وكنا ساكنين فى العجوزة دور أرضى كنت برمى اللبس من البلكونة عشان ميعرفوش أهلى أنى بمثل وأنزل أخد اللبس وأروح التصوير وفى الأخر وافقوا لما شافوا إصرارى وبعمل حاجة بحبها.

وأضافت هاجر أحمد، خلال لقائها فى برنامج " صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس المذاع على قناة dmc، اتخرجت من الجامعة وقاعدة فاضية وبالصدفة اختى عايشة فى إسكندرية كنت عندها وشوفت إعلان عن مسابقة miss eco Egypt فى 2015 وقدمت بس فضول وكسبت وبعدها عاملت مسلسل المغنى وبعديها أهم مرحلة فى حياتى كنت بتفرج على مسلسل " تحت السيطرة " للمخرج تامر محسن وقاعدت أدور على حسابه على فيس بوك ووصلت له وبعتله مسج احكى له قصتى وقد ايه أهلى رافضين أدخل التمثيل لقيته رد عليا بعد كذا يوم قالى لازم تسعى وراء حلمك وكل مجتهد نصيب وبعديها بفترة لقيته بعتلى دور فى مسلسل " هذا المساء" وكانت رسلته مهم ليا أوى، ودلوقتى بعمل أهم حاجات فى حياتى وبشارك فى فيلم " أهل الكهف" وأنا عمرى ما عملت سينما قبل كده".

ويعرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ 11 مساء.