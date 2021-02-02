شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول ظهور لنجل شعبان عبدالرحيم.. "فاقد البصر" يُرثى والده بأغنية مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى برنامج صبايا الخير، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، بأبن المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، "سيد" وهو فاقد البصر.

وقال سيد شعبان عبد الرحيم، إنه رغم فقدان بصره، لكنه كان يعمل مع والده من صغره، منذ 19 عامًا، ويعزف على "الأورج" مضيفًا:"كنت بعزف أورج مع أبوبا، وكنت عاوز أبيع الأورج بعد رحيل والدي".

وفي أول ظهور له، رثي سيد نجل شعبان عبد الرحيم والده بأغنية مؤثرة، مؤكدًا أنه تأثر كثيرًا برحيل والده الفنان شعبان عبد الرحيم.

وعلى جانب آخر، قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة عن الذكرى السنوية الأولى لرحيل نجم الأغنية الشعبية، الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، أعدها رامى نوار، وقدمها رامى الحلوانى.

وكشف عصام شعبان، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365، أنه يعد أغنية تحمل اسم "الوداع" يظهر فيها أبناء الفنان شعبان عبد الرحيم، لإحياء ذكرى والدهم الراحل، موجهاً الشكر لجميع من تذكروا ذكرى وفاة والده المطرب الشعبى، مضيفاً:" " أي حد كان بيطلب أي حاجة من أبويا، يقولى أنا تحت أمره، وأنا أتمنى أن الناس تحبنى زى ما كانت بتحب والدى، وأتمنى أنى أكون عند حسن ظن الناس".

يشار إلى أن أبناء شعبان عبد الرحيم أحيوا الذكرى الأولى لوفاة شعبان عبد الرحيم الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من العام الماضى، واتسم ببساطته وعفويته وقلبه الأبيض كما يصفه المقربين منه، وكان واضحا وصريحا فى التعبير عما داخل قلبه فهو من تغنى بكره لإسرائيل وهو من هاجم أردوغان، وكان سبب وفاته أزمة قلبية.

شعبان عبد الرحيم دخل المستشفى عقب عودته من المملكة العربية السعودية بعد أن شارك فى فعاليات موسم الرياض، حيث كان يعاني من فترة طويلة من أزمة في قدمه بعد أن تعرض للكسر وقام بعملية تركيب مسامير، لكنه عقب عودته من المملكة ارتفعت درجة حرارته وتم حجزه في المستشفى، إلى أن توفي إثر أزمة قلبية حادة.

شعبولا رغم أنه كان لا يجيد القراءة والكتابة إلا أنه كان يواظب على متابعة الأخبار السياسية ويأخذ مواقف سياسية فى أغانية وبالرغم من بساطتها إلا أنها كانت تصل الى المواطن البسيط أكثر من نشرات الأخبار و تحقق أغانية الشعبية انتشار واسع بين فئة كبيرة من المصريين البسطاء كأغنيته الشهيرة انا بكره اسرائيل والتى كانت سببا فى شهرته فى عام 2001 ليسجل غضبة من الكيان الصهيونى وأفعاله الإجرامية غير الإنسانية تجاة الشعب الفلسطيني.