شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء جلال: خدت علقة من انتصار فى "كلبش" و أمير كرارة كان بيحجز بينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة الشابة أسماء جلال، أن بداياتها في التمثيل كانت صعبة بسبب رفض أهلها لفكرة التمثيل وخصوصا والدتها.

وقالت أسماء جلال، خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة"، للنجمة إسعاد يونس، المذاع على قناة dmc: بدايتى كانت بائسة لأن محدش كان في البيت مرحب بأنى أدخل مجال التمثيل ماما كانت رافضة جدا، ولكن بابا حاول يساعدنى، دخلت الجامعة وبدأت من سنة أولى جامعة أعمل كذا كاست لحد ما جالى دور في الأب الروحى، وعاملت دور صعيدية، وكان فيه "ملقن" ساعدنى أوى، لتمازحها إسعاد قائلة: "اسمه مصحح لغة أو لهجة إيه الملقن ده".

وأضافت: "بعد كده ماما اكتشفت أنى دخلت التمثيل لما شافتنى في مسلسل "كأنه امبارح"، وفى مرة لقيت المخرج بيتر ميمى قالى ترضى تتضربى في دور أم في مشهد بتضرب بنتها جامد ووقفت جدا واتحمست وعملت دورى في مسلسل "كلبش" وخدت علقة من الفنانة انتصار واللى كان بيدافع النجم أمير كرارة بس كان من أحلى المشاهد".

ويعرض برنامج "صاحبة السعادة" للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، يومى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة "dmc"، فى تمام الساعة الـ11 مساء.

إسعاد يونس وهدى الاتربى



أسماء جلال أسماء جلال



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