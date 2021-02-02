شكرا لقرائتكم خبر عن باد بانى يحقق حلمه ويبهر الجماهير باستعراضه فى WWE's Royal Rumble.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهر النجم العالمى باد بانى "BAD BUNNY" عشاقه ومحبيه من المعنيين برياضة المصارعة الحرة حيث شارك أمس فى "WWE's Royal Rumble" و قدم أغنية "Booker T"، وقدم أغنية "Booker T " وشاركه بالاستعراض لاعب المصارعة الشهير بوكر التى الذى يحظى بشعبية وجماهيرية مذهلة حول العالم، فكان باد بانى البالغ من العمر ( 26 سنة ) يرقص و يغنى حول المصارع الشهير وهو الاستعراض الذى كان حديث المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " إم إن أى "، وحقق باد بانى "حلم طفولته" حيث قدم بعض الأغنيات فى بطولة WWE's Royal Rumble لعام 2021 ، و كانت أغلبها من أحدث ألبوماته "El ltimo Tour Del Mundo" .

فى حديثه إلى مجلة " Billboard " فى وقت سابق من هذا الشهر أكد باد بانى "Bad Bunny" ما تعنيه له هذه الفرصة ، قائلاً إنها كانت "حلم الطفولة" ، حيث قال: "المشاركة فى Royal Rumble هو حلم الطفولة وأصبح حقيقة .. لقد كنت من عشاق WWE طوال حياتى وأنا متحمس جدا للصعود على المسرح والترفيه عن الجماهير فى جميع أنحاء العالم" .