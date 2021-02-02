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باد بانى يحقق حلمه ويبهر الجماهير باستعراضه فى WWE's Royal Rumble.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - أبهر النجم العالمى باد بانى "BAD BUNNY" عشاقه ومحبيه من المعنيين برياضة المصارعة الحرة حيث شارك أمس فى "WWE's Royal Rumble" و قدم أغنية  "Booker T"، وقدم أغنية  "Booker T " وشاركه بالاستعراض لاعب المصارعة الشهير بوكر التى الذى يحظى بشعبية وجماهيرية مذهلة حول العالم، فكان باد بانى البالغ من العمر ( 26 سنة ) يرقص و يغنى حول المصارع الشهير وهو الاستعراض الذى كان حديث المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها " إم إن أى "، وحقق باد بانى "حلم طفولته" حيث قدم بعض الأغنيات فى بطولة WWE's Royal Rumble لعام 2021 ، و كانت أغلبها من أحدث ألبوماته "El ltimo Tour Del Mundo" .

فى حديثه إلى مجلة " Billboard " فى وقت سابق من هذا الشهر أكد باد بانى "Bad Bunny" ما تعنيه له هذه الفرصة ، قائلاً إنها كانت "حلم الطفولة" ، حيث قال: "المشاركة فى Royal Rumble هو حلم الطفولة وأصبح حقيقة .. لقد كنت من عشاق WWE طوال حياتى وأنا متحمس جدا للصعود على المسرح والترفيه عن الجماهير فى جميع أنحاء العالم" .

باد باني (1)
باد باني (2)

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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