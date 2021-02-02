شاكيرا تحقق إنجازاً مذهلاً ..تعرف عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 01:35 صباحاً - في الماضي كان يقاس نجاح وشعبية نجوم الغناء في بورصة الكاسيت والإسطوانات بجدول وكمية المبيعات الهائلة في دول العالم من كل إصدار غنائي أو موسيقي،الزمن تغير وأصبحت درجة النجاح والشعبية تقاس بنسبة الإستماع والمشاهدة عبر مواقع التحميل الغنائية وموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"،والنجمة اللاتينية شاكيرا أثبتت مؤخراً بأنها متربعة على قمة النجاح والشعبية بنسب مشاهدة أعمالها المرتفعة في قناتها الخاصة.

حطمت المغنية العالمية اللاتينية من أصول لبنانية شاكيرا "43 عاماً" الأرقام القياسية لنجوم الغناء بتحقيقها إنجازاً مذهلاً عبر قناتها الخاصة في موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ،فما هو هذا الإنجاز؟

تمثل إنجاز شاكيرا المذهل،بتحقيق قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" أكثر من 20 مليار مشاهدة لغاية هذه اللحظة .

وتضم قناتها الخاصة رصيداً غنياً مميزاً يحتوي على كامل أعمالها الغنائية وعدد رائع من كواليس حفلاتها ومقابلاتها التلفزيونية وكل ما يتعلق بمسيرتها الفنية الحافلة بأجمل وأروع الأعمال الغنائية والإستعراضية.

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شاكيرا تحتفل وتشكر جمهورها على دعمه لها

واحتفلت المغنية العالمية شاكيرا بهذا الإنجاز قبل ثلاثة أيام في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" الذي يتابعها فيه 70 مليون و200 ألف شخص حول العالم، بنشرها مقطع فيديو قصير يظهر الرقم القياسي الملياري الذي حقتته قناتها الخاصة على "يوتيوب" بصورة لها تنفخ فيه ،وأوراق ملونة مزخرفة متساقطة من الأعلى،وسهماً أحمر اللون موجه نحو رقم 20 مليار ،وكتبت إلى جانبة رسالة حب وشكر لجمهورها قائلة: " هولي،حققت قناتي الخاصة على "يوتيوب" حوالي 20 مليار مشاهدة ،الدعم الذي تقدمونه لي يا رفاق هو أبعد من ذلك ،شكراً ،شكراً شكراً ".



شاكيرا أفضل مغنية لاتينية

وتعد المغنية الكولومبية اللاتينية من أصل لبناني: شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول، المولودة من أب لبناني وأم كولومبية ،والذي يصادف يوم غد الثلاثاء 2 فبراير 2021 عيد ميلادها ال44 ، أفضل وأنجح فنانة لاتينية في القرنين العشرين والحادي والعشرين وأكثرهم شعبية على الإطلاق.

وهي أفضل صوت لاتيني في العالم،وأفضل صوت نسائي،وتجيد الغناء باللغتين الإسبانية والإنكليزية،وفازت بجائزة غرامي عن أفضل ألبوم بوب لاتيني،وفازت بها أيضا كأفضل أداء نسائي،كما حققت ثنائية فنية رائعة مع صديقتها المغنية الأمريكية من أصول لاتينية مثلها جينيفر لوبيز.

تهتم إلى حد كبير بقضايا الأطفال والعنف الأسري ،وتعمل على التوعية بقضاياهم وإعادة التأهيل.