شاهد أول صورة لطفلة أنوشكا شارما الأولى.. فماذا أسمتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 01:35 صباحاً - اهتم الملايين من عشاق أداء نجمة بوليوود الممثلة الهندية أنوشكا شارما بحملها الأول،وأثارت الإعجاب مؤخراً بانتظامها طوال فترة الحمل على ممارسة الرياضة والقيام بحركات صعبة نشرت بعضها في حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي.



بعد شهر على الولادة أنوشكا تنشر صورة ابنتها الأولى



انتظرت نجمة بوليوود أنوشكا شارما "32 عاماً" شهراً كاملاً لنشر صورة ابنتها الأولى لأول مرة وهي برفقتها وبرفقة زوجها لاعب الكريكيت الشهير فيرات كوهلي يوم الإثنين 1 فبراير-شباط 2021 في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "إنستغرام" الذي يتابعها فيه 45 مليون و700 ألف شخص حول العالم ،لكنها كمثل باقي المشاهير حرصت على عدم إظهار وجهها ،واختارا وضعية خاصة للتصوير يكون وجه ابنتها باتجاهها وزوجها فيرات بدلاً من أن يكون باتجاه عدسة الكاميرا مباشرةً.



إسم المولودة المختار



ولم يتكتم الزوجان أنوشكا شارما وفيرات كوهلي طويلاً على إسم ابنتهما لأشهر كما يفعل بعض مشاهير هوليوود،وأعلنا أن إسم مولودتهما المختار هو: "فاميكا – Vamika".



قلوب ممتنة



وعبرت أنوشكا شارما عن سعادتها الخاصة جداً بولادة ابنتها "فاميكا" التي غيرت حياتها وجعلتها أكثر حباً وسعادة بمنشور كتبته إلى جانب الصورة العائلية الأولى لها ولزوجها مع ابنتهما الأولى "فاميكا" وهي- بعمر الشهر قائلة: " لقد عشنا معًا الحب، والحضور والامتنان كأسلوب حياة ولكن هذه الصغيرة ، ارتقت به إلى مستوى جديد تمامًا! الدموع والضحك والقلق والنعيم..هذه المشاعر التي تم اختبارها في غضون دقائق في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان النوم كان بعيد المنال، لكن قلوبنا ممتلئة. نشكركم جميعًا على رغباتكم وصلواتكم وطاقتكم الإيجابية".

وسبق وأن أعلن لاعب الكريكيت فيرات كوهلي ،زوج الممثلة الهندية أنوشكا شارما،ولادة ابنته الأولى "فاميكا" قبل شهر على وسائل التواصل الإجتماعي بمنشور له عبر عن سعادة وسعادة زوجته أنوشكا شارما بالمولودة الأولى لهما ،وشكر جمع المتابعين لهما في مواقع التواصل الإجتماعي على حبهم لهم،وصلواتهم من أجلهم،وتمنياتهم الطيبة لهم دائماً،وطمأن جمهورهما على صحة زوجته ومولودته،وطالب الجميع باحترام خصوصيتهم العائلية في هذه الفترة من حياتهم.



الكثير من التهاني والمشاعر الطيبة لفاميكا



وتلقت الممثلة الهندية الجميلة أنوشكا شارما الكثير من رسائل التهاني الدافئة من متابعيها في حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ،ومن أجمل عبارات التهاني التي تلقتها:أول تهنئة واقعية حيث قال صاحبها مهنئاً: "مرحبا فاميكا بالعالم الجميل"،وآخر هنأ بإرسال باقة من إيموجي القلوب،وهنأت متابعة إسمها لورا قائلة: " حب كبير لكم يارفاقي في أوقاتكم الخاصة المثيرة".



رقم قياسي



وحازت الصورة الأولى للطفلة فاميكا مع والديها أنوشكا شارما وفيرات كوهلي على رقم قياسي في الإعجاب خلال 4 ساعات فقط في حساب أنوشكا شارما في "إنستغرام" بلغ 4 ملايين و300 ألف إعجاب.



ستعود للتمثيل قريباً



يشار إلى أن أنوشكا شارما قد صرحت في وقت سابق لإحدى وسائل الإعلام في نوفمبر 2020 الماضي،أنها ستعود للتصوير والتمثيل بعد أسابيع قليلة على إنجاب طفلتها بعد أن تنظم برنامجها وتضع نظاماً آمنا لا يؤثر على ابنتها لتواصل عملها.