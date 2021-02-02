هل تتزوج ميغان فوكس من مغني الراب ماشين كيلي قريباً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 01:35 صباحاً - بعد أن استمرت العلاقة العاطفية بين الممثلة الأمريكية ميغان فوكس "34 عاماً" والمغني ماشين كيلي "30 عاماً" فترة طويلة،حيث بدأ الثنائي في التواعد مع بعضهما منذ مايو-أيار 2020 الماضي، أثار الثنائي الشهير ميغان فوكس وميشان غن كيلي إهتمام الجميع باندلاع شائعات جديدة حولهما، ترجح خطوبتهما هذا الأسبوع،وفقاً لموقع "هولا" .



خاتم كبير بيد ميغان يؤجج شائعة خطوبتها لماشين

ميشان غن كيلي



وحفزت الممثلة الأمريكية الشابة ميغان فوكس"34 عاماً" ظنون المعجبين بشائعة خطوبتها هذا الأسبوع عندما شاهدها الكثيرون ترتدي خاتماً ضخماً بيدها اليسرى خلال تواجدها في نيويورك هذا الأسبوع مع حبيبها المغني الشهير ماشين غن كيلي لدعمه ومساندته في أدائه الغنائي في برنامج "ساترداي نايت لايف" بحلقة هذا الأسبوع.

وشوهد الثنائي ميغان فوكس وماشين كيلي وهما يغادران فندقهما المقيمان فيه في مانهاتن ،وكانت ميغان ترتدي معطفاً من الصوف على شكل حيوان ،وترتدي زياً باللون الأسود.

وشوهدت ميغان فوكس باليوم نفسه،وهي ترتدي زياً باللون الأسود أيضاً،مع معطف واسع من اللون نفسه يكشف برودة الطقس،وبكلة شعر وردية على شكل قطة وردية،وبرز بوضوح في يدها اليسرى خاتماً ماسياً ضخماً يؤجج شائعة الخطوبة بقوة بينها وبين ماشين غن كيلي.

لم يتم تأكيد شائعة الخطوبة من قبل ميغان أو ماشين أو أحد من طرفهما للآن، لكن انتشرت بقوة وكالنار في الهشيم ،شائعة خطوبتهما ،وقرب زواجهما وما على الجميع سوى الإنتظار لفترة لمعرفة الحقيقة.

يشار إلى أن الممثلة ميغان فوكس بدأت في مواعدة المغني ماشين كيلي الذي يصغرها ب4 سنوات في مايو-أيار 2020 الماضي،ولم تنقض سوى فترة قصيرة على علاقتهما حتى أعلن زوجها بريان أوستن جرين أنه انفصل عنها منذ أشهر بعد مرور 10 سنوات على زواجهما الذي أثمر ثلاثة أطفال يشتركان في حضانتهما،وجاء إعلانه ليؤكد أن ميغان فوكس بدأت علاقتها العاطفية الجديدة مع مغني الراب ماشين كيلي بعد انفصالها غير المعلن عنه.

وقال مصدر مطلع لموقع "بيبول" :"إن الثنائي ميغان فوكس وماشين كيلي مرتبطان بعلاقة عاطفية جدية ،وبأنهما يخططان للمستقبل معاً،وأن الأثنين يقضيان أكبر وقت ممكن معاً ،ويقومان بعمل رائع".

ويتوقع الكثير من معجبي ميغان فوكس بأنها على استعداد لقول "نعم" لماشين كيلي،فور أن يقترح عليها طلب الزواج به.