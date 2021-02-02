«الذكرى الشتوية».. نجاح لافت لـ كارمن سليمان بتوقيع زوجها مصطفى جاد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 فبراير 2021 01:35 صباحاً - طرحت النجمة كارمن سليمان أحدث كليب غنائي لها بعنوان «الذكرى الشتوية» وهو من إخراج زوجها الفنان مصطفى جاد، ومشاركة الممثل الشاب أسامة الهادي.



الأغنية من كلمات باسم عادل، وألحان تامر على، وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، ويقول مطلعها: "فـ ميعاد الجرح السنوي و الذكرى الشتوية .. بخرج من تأثير قصتنا وعلاقتنا الوهمية .. وخناقاتنا الكتير وتليفونات بليل ووداعنا الأخير والصدمة القوية".







«الذكرى الشتوية» هي أولى تجارب مصطفى جاد الإخراجية، وجاء الكليب بسيطاً ومعبراً عن كلمات الأغنية، بأجواء رومانسية غلب عليها اللونين الأبيض والأسود.



وفور طرح الأغنية على موقع «يوتيوب»، حققت نجاحاً لافتاً، حيث استطاعت كسر حاجز النصف مليون مشاهدة في أول يومين من طرحها.