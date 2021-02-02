شكرا لقرائتكم خبر عن "سره كان معايا"..إسلام خليل يكشف حقيقة زواج شعبان عبد الرحيم من المطربة اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام خليل صديق وعشرة العمر للمطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، تفاصيل جديدة عن حقيقة زواج الراحل بالمطربة اللبنانية، منار حمزة، التي ظهرت فى مقطع فيديو وطالبت بحقها في تركة المطرب الشعبي المصري الراحل شعبان عبد الرحيم.

وقال صديق شعبان عبد الرحيم، خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، إنه كتب معظم أغاني شعبان عبد الرحيم، مثل "هبطل السجاير وبكره إسرائيل"، مضيفًا:"عم شعبان مش مجرد مطرب، بل حب وأخ وصديق، وعشرة عمرى.. وأنا أخ لأولاد عم شعبان وتربيت وسطيهم وكنت معاه أغلب الوقت فى المسرح والاستديوهات والسفر، وأغلب حياته".

وواصل قائلًا:"حكايات عم شعبان معايا، ومحتفظ بذكريات جميلة وخاصة ما بينا.. سره كان معايا.. أنا عرف البنت اللبنانية.. دى غاوية شهر، ومش معاها عقد جواز ولا عقد إيجار.. وأنا عارفها وكنت حاضر كل لقاءتهم .. عمره ما اتجوزها.. وعم شعبان بيحب الحجه وعشرة عمره.. لكن البنت اللبنانية كانت عاوزة تغني وتشتهر، ولم أراها منذ سنوات كثيرة، ولكنها كانت تحدثنى هاتفيًا".

وكانت المطربة اللبنانية منار حمزة، صدمت الوسط الفني بالكشف عن زواجها بالفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم.

وجاء الكشف عن هذا الزواج السري مع مطالبة الفنانة اللبنانية منار حمزة بحقها الشرعي في ميراث شعبان عبدالرحيم، باعتبارها زوجته، بحسب أقوالها في فيديو عرضته على صفحتها الرسمية بموقع "أنستجرام".

وقالت منار حمزة إن عصام، نجل الفنان الشعبي، يرفض منحها حقها في الميراث، لافتة إلى أنها منذ وفاة شعبان عبد الرحيم تعيش في الولايات المتحدة، وأن شعبان عبدالرحيم كتب لها فيلا باسمها.