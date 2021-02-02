شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شقيقة على حميدة: خالى يعانى من مياه على الرئة وحالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل نافع، ابن شقيقة المطرب على حميدة، استقرار الحالة الصحية لخاله صاحب أغنية "لولاكى"، الذى يتلقى العلاج حاليا فى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

وقال عادل نافع ابن شقيقة المطرب علي حميدة، في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، خالى يعانى من مياه على الرئة ويتلقى العلاج اللازم ولكن حالته مستقرة وليس بها جديد حتى الآن، ونتواصل مع نقابة المهن الموسيقية باستمرار لموافاتها بكل التفاصيل وإبلاغهم بما نحتاجه.

وسبق ونشر بعض أفراد العائلة، منذ يومين، صورا مع على حميدة التقطت أثناء زيارتهم له فى المستشفى.

وكان الفنان على حميدة، أعرب عن امتنانه بصدور قرار علاجه على نفقة الدولة بعد تدهور حالته الصحية مؤخرًا، قائلا خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون الخليج 365: "بعد صدور قرار علاجى على نفقة الدولة، شعرت كأنى فعلا جزء من تراب هذا البلد، وبحب مصر كثيرا وكل الدول العربية.. وفور خروجى من المستشفى سأقوم بإصدار أغنية وطنية تعبيرا عن حبى وامتنانى لما قدمته الدولة لى".