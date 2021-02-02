شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان برلين يكشف النقاب عن لجنة التحكيم قبل انطلاقه افتراضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان برلين السينمائي عن لجنة التحكيم الدولية في نسخته الـ 71، وستضم لجنة التحكيم المخرج الإيراني محمد رسولوف والمخرجة الرومانية أدينا بينتيلي والمخرج المجري إلديكو إينيدي والمخرج الإيطالي جيانفرانكو روزي والمخرجة البوسنية ياسميلا أوبانيتش، ويعتبر مهرجان برلين أحد نقاط التجمع الرائدة في العالم لصناعة السينما العالمية، وفي نسخته الـ 71 سيكون المهرجان بشكل افتراضي، حسبما أكد موقع Variety

وأشار الموقع إلى أن إدارة المهرجان برلين السينمائي قررت إقامة الدورة الـ71 بشكل طبيعي في موعدها في الفترة من 11 إلى 21 فبراير المقبل، لكن نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا في ألمانيا وإغلاق البلاد أصبح الاتجاه إلى إقامة الدورة عبر الإنترنت، في أوائل شهر مارس.

ورفض المتحدث باسم مهرجان برلين التعليق على الموضوع مؤكدا أن كل شيء سيكون واضحا خلال هذا الأسبوع، على جانب آخر، كان المهرجان أعلن أنه لن تكون هناك جوائز منفصلة للنساء والرجال وسيتم استبدالها بجوائز محايدة الجنسين.

وقال المنظمون إن الجوائز الجديدة ستصبح جاهزة للنسخة الجديدة من المهرجان التي من المقرر أن تنطلق في فبراير عام 2021، ويعتزم المهرجان تسليم جوائز أفضل أداء تمثيلي بطولي وأفضل أداء تمثيلي مساعد بدون التمييز بين الممثلين والممثلات، إذ يمنح الحفل جائزة الدب الذهبي لأفضل فيلم وسلسلة من الدببة الفضية للفئات الأخرى التي كانت تشمل جوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة.