شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يثير تساؤلات بصور مع موديل.. وجمهوره: ده كليب جديد ولا إعلان جديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما هى إلا لحظات ويتصدر الهضبة عمرو دياب، التريند عبر مختلف منصات السوشيال ميديا المختلفة، عقب انتشار صورة أو مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله مع فتاة، دون حتى الإعلان عن تواجده في أحد الأماكن، وهو ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول عدد من الصور التي ظهر فيها الهضبة برفقة إحدى الفتيات، ما دعا الجمهور للتساؤل عن الصور، وهل القادم كليب، أم إعلان جديد.

وسرعان ما انتشرت الكثير من التساؤلات حول الصور التي ظهر فيها الهضبة وهو يحتضن الفتاة وأخرى وهو يجلس بجوارها ويحملها في أخرى.



عمرو دياب مع الموديل



عمرو دياب فى أحدث ظهور

ومن ضمن الأسئلة التي أثيرت من قبل جمهور الهضبة هي أن تكون تلك الصور هي من كواليس تصويره أحد كليباته الجديدة، خاصة أنه طرح منذ خلال الفترة الماضية ألبومه "يا أنا يا لا"، وهو ما اجتمع عليه الكثيرون بعد نجاح الألبوم الأخير.

ويقضى الهضبة، عطلته الحالية فى مدينة دبي، ومن حين لآخر يشارك متابعيه وجمهوره بلقطة له برفقه أصدقائه فى المدينة الإماراتية، وكان قد نشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر من خلالها وهو يقود سيارته فى شوارع الإمارات العربية المتحدة.



الهضبة عمرو دياب مع الموديل

وكان الهضبة عمرو دياب شارك جمهوره ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو يكشف كواليس حفلته الأخيرة التى أحياها في الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات مهرجان التسوق، حيث وثق الفيديو مدى تفاعل الجمهور معه خلال الحفل، إلى جانب ظهور ابنته كنزي وابنه عبدالله معه على خشبة المسرح، وقد علق حساب الهضبة على الفيديو قائلا: "ملخص حفل دبي 2021.. خلاصة حفل عمرو دياب على استاد دبي الدولي".