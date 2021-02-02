شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى المقدم تشارك فى برنامج عايشين بخيرها لتمكين المزارعات المصريات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة إنجى المقدم، في برنامج عايشين بخيرها، الذي يهدف لتمكين المزارعات المصريات في تنمية وزيادة محصولهم الزراعي وكيفية الاعتناء بالأراضي الزراعية.

ونشرت المقدم التي تعد سفيرة لبرنامج عايشين بخيرها، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ظهرت فيها أثناء مشاركتها في أول موسم حصاد لمحصول البطاطس، وكتبت "النهاردة كان يوم مميز جدًا بالنسبالى.. رحت بنى سويف عشان أحضر الاحتفال بأول موسم حصاد لمحصول البطاطس فى برنامج عايشين بخيرها واللي بتشرف أنى أكون سفيرة ليه".



الفنانة انجى المقدم فى برنامج عايشين بخيرها



الفنانة انجى المقدم

وأوضحت المقدم في منشورها "برنامج عايشين بخيرها باختصار هو برنامج متكامل يستهدف تمكين المزارعات المصريات فى أربع محافظات مصرية (البحيرة - الجيزة - بنى سويف - المنيا) وتعليمهم كيفية الاعتناء بأرضهم الزراعية وزيادة محصولهم".



الفنانة انجى المقدم وسط الزراعات



انجى المقدم فى برنامج عايشين بخيرها

وعلى جانب آخر، تظهر الفنانة إنجى المقدم فى مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز المقرر أن ينافس به فى السباق الرمضانى المقبل، وتجسد دور جاسوسة خلال الحلقات بجانب عز، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج الأيام القليلة المقبلة للانتهاء من مراحل المونتاج وتسليم الحلقات أول بأول للجهة المنتجة للعمل استعدادًا للعرض فى شهر رمضان.