شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تدعو لحورية فرغلي : يا رب يشفيكى يا أحلى أخت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة رانيا محمود ياسين، متابعيها بالدعاء للفنانة حورية فرغلي لخضوعها غدا لعملية جراحية في "الأنف" في أمريكا.

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: يارب يشفيكي ويعافيكي يا أحلي أخت وصديقة، يا رب يا حورية يا حبيبتي ترجعي بألف سلامة وتحققي كل نفسك فيه وأنت بصحة وعافية وربنا يقومك بالسلامة إن شاء الله رجاء الدعاء لحورية لأنها هتجري غدا عملية دقيقه في أنفها في أمريكا دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية وترجع بألف سلامة".



رانيا محمود ياسين

سافرت أمس الأحد، الفنانة حورية فرغلى برفقة والدتها وشقيقها، إلى ولاية شيكاغو الأمريكية، للخضوع لعملية جراحية في "الأنف" يجريها أحد الأطباء العالميين هناك، حيث تستغرق الرحلة ما يقرب من 22 ساعة، خاصة أن حورية ستهبط "ترانزيت" في تركيا، ثم بعد عدة ساعات تتوجه إلى شيكاغو مباشرة .

وتستغرق العملية الجراحية ما يقرب من 9 ساعات كاملة، حيث يستقطع الطبيب بعض "العظام" من القفص الصدرى لحورية فرغلى، ليزرعها في أنفها، خاصة أنها تعانى من عدم وجود عظام في الأنف، نظرا لخضوعها لعدة عمليات جراحية الفترة الماضية، ولم يتم شفاؤها تماما.

وأكدت الفنانة حورية فرغلى أثناء حوارها في تليفزيون الخليج 365 أن كلا من شقيقها ونجله وشقيقتها يرافقونها أثناء إجرائها العملية يوم 2 شهر فبراير، وقالت: "خايفة من الوجع أوى ومش عارفة هعيش ولا أموت، والحمد لله كافة الإجراءات حاليا تمت بنجاح".

وعن روحها المعنوية حاليا قالت: "مش مصدقة الناس كلها بتحبنى واتصلت بيا وكنت صعبانة عليهم وحسوا بيا وعانيت من التنمر من سنين وكنت بسمع شتايم وأنا مش محتاجة عمليات تجميل، خاصة أننى كنت ملكة جمال مصر عام 2002 والمضاد الحيوى كان يلازمنى أثناء تصوير الأعمال الفنية حتى اسألوا المخرجين.