تريلر Godzilla Vs. Kong يتخطى الأرقام القياسية بـ46 مليون مشاهدة فى 7 أيام

القاهرة - سامية سيد - استطاع الفيديو الترويجى الرسمى لـ Godzilla Vs. Kong، أن يحطم الأرقام القياسية فى عدد المشاهدات، خلال 7 أيام فقط، حيث طرح يوم 24 يناير الجارى، ووصلت عدد مشاهدات الفيديو الترويجى الجديد للعمل إلى 46 مليون مشاهدة، وبذلك يتخطى Godzilla Vs. Kong، فيلم The batman، الذى استطاع تخطى الـ 27.7 مليون مشاهدة بعد خمسة أشهر من طرحه، والذى كان يعد أعلى نسبة مشاهدة من خلال حسابات Warner Bros.

الفيديو الترويجى احتوى على عديد من اللقطات المبهرة والمشوقة للفيلم الجديد.

من جانب آخر كشف تقرير نشرته صحيفة IGN، عن تأجيل موعد طرح فيلم الأكشن والخيال Godzilla vs. Kong، بضعة أيام، بدون أسباب واضحة من قبل الشركة المنتجة، حيث تم تأجيله من يوم 26 مارس المقبل إلى يوم 31 مارس من نفس الشهر، مع الإبقاء على تاريخ العرض دولياً عبر منصة HBO Max.

وكانت قد أعلنت شركة "Legendary Pictures"، أنها ستنتج جزءًا جديدًا من فيلم "Godzill"، ستدمج فيه بين Godzilla وKing Kon، وسيكون الفيلم بعنوان Godzilla vs. King Kong، ويتكلف الفيلم ميزانية ضخمة جدا تصل إلى 200 مليون دولار، وسيطرح بدورالعرض السينمائية الأمريكية 2020.