“يا عوض ربنا”.. هدية لايف ستايلز ستوديوز وشيماء المغربي في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” فيديو كليب جديد للنجمة الشابة شيماء المغربي بعنوان “يا عوض ربنا” عبر القناة الرسمية للشركة في موقع يوتيوب.

الأغنية تنتمي إلى النمط الموسيقي الكلاسيكي، من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد عبيه، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، أدّتها شيماء بإحساس مرهف يحمل جرعة زائدة من الرومانسية وكثير من الحب، فجاءت بمثابة هدية لجمهورها مع اقتراب عيد العشاق.

أمّا الكليب فيحمل توقيع المخرج المبدع فادي حداد، وأطلّت من خلاله شيماء بقصة رومانسية مميزة تلعب فيها دور فتاة تعاني من سوء المعاملة مع زوجها فتقرر الانفصال عنه والتحرر منه، لتعود وتلتقي بعد فترة بحب حياتها الحقيقي الذي يعوضها عن كل العذاب الذي عاشته.

وحقق كليب “يا عوض ربنا” نجاحًا لافتًا في وقت سريع حيث حصد أكثر من نصف مليون مشاهدة في 48 فقط.