لِمَ يجب ألّا تستخدم هذا الإعداد “الخطير” في واتساب على هاتفك؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ادعى خبير الأمن السيبراني زاك دوفمان في تقرير له على موقع “فوربس”، أنه من الخطر حفظ ونقل سجلات الدردشة على تطبيق “واتساب” إلى سحابة طرف ثالث مثل “غوغل درايف” او “ابل icloud” وحتى “تليغرام”.

ونصح دوفمان مستخدمي التطبيق بتعطيل وظيفة النسخ الاحتياطي في الإعدادات، معللاً أن الرسائل على التطبيق الأخضر يتم تشفيرها من طرف إلى طرف حيث يتم إقفال المحادثات بقفل ولا يُمكن لأحد الإطلاع على مضمونها باستثناء المرسل والمستلم، لذلك عندما يقوم المستخدم بنسخ ونقل محادثاته، التي تم فك تشفيرها على جهازه إلى سحابة آبل أو غوغل، فإن عمالقة التكنولوجيا يحصلون على المفاتيح من تلك النسخة الاحتياطية، والتي خرجت بالفعل من تشفير واتساب من طرف إلى طرف.

ووفقاً للخبير، الشيء ذاته يحدث إذا أراد المستخدم نقل سجل محادثاته على “تليغرام” فباستثناء “محادثاته السرية”، التي يجب إعدادها يدوياً والتي تعمل فقط بين المحادثات الفردية، يتم تخزين جميع الرسائل في سحابة النظام الأساسي. هذا يعني أنه يمكن الوصول إلى الدردشات من عدة أجهزة وإذا فقد المستخدم إحداها، فسيتم الاحتفاظ بمحتواها.

في المقابل، أشار الخبير أيضاً إلى أن تطبيق المراسلة “سيغنال” لا يوفر أي شكل من أشكال النسخ الاحتياطي في السحابة لأن هذا يجعل التشفير من طرف إلى طرف عديم الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح دوفمان أن المخاطر الأمنية مع التشفير من طرف إلى طرف موجودة على الجهاز نفسه، فبينما لا يمكن اعتراض الرسائل أثناء النقل، الا انه بمجرد استلامها من قبل المستخدم وفك تشفيرها، يمكن اعتراضها من طريق هجوم مادي أو رقمي على الجهاز.