شيرين عبد الوهاب وأصالة في “هلا بالمجاز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: سيعيش عشّاق الغناء العربي ليلة مميزة، مع حفل غنائيّ ساهر ضيفتاه النجمتان أصالة نصري، وشيرين عبد الوهاب، وذلك يوم الجمعة 19 شباط (فبراير)، في ثاني حفلات الموسم الجديد لأمسيات “هلا بالمجاز”، التي يستضيفها مسرح المجاز بالشارقة، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة في الإمارة.

وستقدّم أصالة لجمهورها الإماراتي والعربي خلال الحفل، باقة من أجمل أغنياتها، مثل “أكثر” و”خانة الذكريات”، و”آسفة” و”روّح وروح” وغيرها من الأعمال التي اشتهرت بها خلال مسيرتها الطويلة.

وستنقل شيرين عبد الوهاب جمهورها إلى سحر الكلمة واللحن في أجمل أغنياتها، حيث ستحيي صاحبة “حبه جنة”، و”على بالي”، و”يا ليالي”، الحفل بأغنياتها التي تركت بصمة لافتة في ذاكرة الغناء العربي.

ويمكن الجمهور الراغب في الاستمتاع بالأمسية الغنائية، شراء تذاكر الحفل عبر Platinumlist.ae. وكانت إدارة المسرح أعلنت عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور حيث خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحدّدت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.