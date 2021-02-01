أشتون كوتشر صوّر إعلانًا للهروب من أولاده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وافقت ميلا كونيس وأشتون كوتشر على تصوير إعلان “سوبر بول” حتى يتمكّنا من قضاء بضع ساعات بعيداً من طفليهما في المنزل أثناء الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وعلقت الممثلة (37 عاماً) وزوجها أشتون (42 عاماً)، في منزلهما بلوس أنجليس مع طفليهما واعتقدا أن تصوير إعلان سيمنحهما الاستراحة التي يريدانها، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

ولعبت ميلا دور البطولة إلى جانب زوجها في مسلسل “That 70s Show”. وقالت إنّها سعيدة جداً لتصوير الإعلان التجاري الجديد. وأضافت مازحةً أنّ طفليها كانا أحد العوامل المحفزة وراء قبولها بتصوير الإعلان التجاري شارحةً: “علقنا في المنزل مع طفلينا لمدة 9 أو 12 شهراً وأردت يومي عطلة فقط”.

وتابعت ميلا أنها تحب طفليها كثيراً وهما شعرا بحزنٍ كبير لرؤيتها تذهب لتصوير الإعلان، قائلةً: “لم أكن يوماً متحمسةً لهذا الحد للاستيقاظ عند الخامسة صباحاً للذهاب إلى العمل وقال لي ولداي أنت تتخلين عنا”.

وكان قد تزوج أشتون من ميلا في عام 2015 ولديهما طفلان معاً.