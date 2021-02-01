تسريب عقد ميسي ورئيس النادي الكتالوني يُعلّق: “قضية خطيرة للغاية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشف رئيس برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو موقفه من تسريب عقد ليونيل ميسي، خصوصاً بعد الاتهامات التي طالته، نظرا لكونه رئيس النادي الكتالوني خلال فترة تجديد عقد “البرغوث” في 2017.

ونشرت صحيفة “إل موندو” تفاصيل عقد ميسي الذي وقعه في 2017، والذي نص على تقاضي قائد الفريق 555 مليون أورو.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت”: “تسريب العقد خطأ، إنها قضية خطيرة للغاية”.

وأضاف: “من غير القانوني تصفية ونشر العقود المهنية، والتحدث عنها في شاشات التلفاز، الاتهام سهل، لكننا لا نمزح، هذا الأمر سينتهي في المحكمة”.

وأكمل: “ميسي يستحق كل ما يتقاضاه من رسوم رياضية وتجارية. من دون جائحة كورونا، برشلونة كان بإمكانه أن يدفع هذه الأرقام تماماً”.