فن ومشاهير

الأمير هاري يتلقى اعتذارًا وتعويضًا بسبب تقرير صحافي “كاذب”

0 نشر
Bitajarod 0 تبليغ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: حصل الأمير البريطاني هاري على اعتذار وتعويض كبير من ناشري صحيفة “ذا ميل أوف صنداي” اليوم الاثنين، بعد أن رفع دعوى قضائية على الصحيفة اتهمها فيها بالتشهير بسبب مزاعم عن أنه تخلى عن مشاة البحرية الملكية.

ورفع هاري الدعوى بعد أن نشرت الصحيفة تقريرا في تشرين الأول (أكتوبر) جاء فيه أنه قطع الاتصال مع مشاة البحرية التي كان على صلة رسمية بها حتى تخلى عن واجباته الملكية في مارس آذار الماضي.

وقالت محاميته جيني آفيا أمام المحكمة العليا في لندن إن الصحيفة سوت أمورها الآن مع الأمير بشأن التقرير “التشهيري الكاذب الذي لا أساس له”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا