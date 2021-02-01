عبد الهادي صبّاغ بصحة جيّدة وابنه ينفي الشائعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انتشرت في الأيام الفائتة أنباء مغلوطة عن تعرّض الفنان السوري القدير عبد الهادي صبّاغ لوعكة صحية اضطرته إلى عدم أداء دوره في ثاني مواسم مسلسل “بروكار”.

وقد علمنا أنّ سبب اعتذار صبّاغ هو انشغاله بتصوير دوره في مسلسلي “حارة القبة” للمخرجة رشا شربتجي و”سوق الحرير” بموسمه الثاني مع المخرج المثنى صبح.

كما أنّ صبّاغ سيسافر قريباً لتصوير مشاهده ضمن مسلسل “سفر برلك” الذي كان مقرراً من قِبل المخرج الراحل حاتم علي، ليكمل المهمة الليث حجو.

وعلى ذلك، حلّ الفنان جمال قبش مكان صبّاغ في مسلسل “بروكار” بدور الزعيم أبو النور.

من ناحيته نفى طارق نجل صبّاغ الشائعات حول تدهور صحة والده، وقال إنّ كل ما في الأمر هو انشغال أبيه بتصوير أدواره لرمضان المقبل.

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