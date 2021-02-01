باريس هيلتون تتّخذ قرارًا مصيريًا في حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء العالمية باريس هيلتون عن رغبتها بأن تصبح أمّاً خلال الأشهر المقبلة، لافتةً إلى أنها ستخضع لعملية التلقيح الاصطناعي (IVF) مع حبيبها كارتر ريوم.

وأكدت هيلتون في مقابلة مع موقع “إي نيوز” الأميركي أن صديقتها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان هي التي أخبرتها عن تفاصيل عملية التلقيح إذ قالت: “لم أكن أعرف أي شيء عنها. أنا سعيدة لأنها قدّمت لي النصائح وعرّفتني إلى طبيبها”.

وتابعت هيلتون: “لقد كان الأمر صعباً، لكنني أعلم أنه يستحق كل هذا العناء. لقد فعلت ذلك مرّات عدّة. خوض هذه المرحلة مع شريك يدعمني كثيراً يجعلني أشعر وكأنني أميرة طوال الوقت ويهوّن عليّ هذه المرحلة”.

وأوضحت أن “التلقيح الاصطناعي هو الطريقة الوحيدة لتحقيق حلمها في إنجاب توأم، فتى وفتاة”. وأكدت أن “حبيبها سيكون أفضل أب بناءً على كيفية تفاعله مع أولاد شقيقتها البالغين من العمر ثلاثة وأربعة أعوام”، مضيفةً أنها تشعر بأنه الشريك الأنسب لها وهما يتحدثان غالباً عن التخطيط لحفل زفاف ويفكّران بأسماء الأطفال.

واختتمت هيلتون حديثها بالقول: “أنا متحمّسة جداً لهذه المرحلة في حياتي، لأنني أعتقد أن تكوين أسرة وإنجاب الأطفال هو المعنى الحقيقي للحياة، وأنا لم أجرّب ذلك، لأنني لم أشعر أن أي شخص يستحق هذا الحب مني، والآن وجدت الشخص المناسب أخيراً لتكوين أسرة معه”.