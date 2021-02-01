شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عدة سنوات من الاعتزال.. حقيقة عودة النجمة حنان ترك للتمثيل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار أشهر قليلة تثير أنباء عودة النجمة المعتزلة حنان ترك للحياة الفنية مرة أخرى، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فمجددا انتشرت أخبار تفيد قراءتها عدة سيناريوهات لاختيار أحدها لتكون عودتها مميزة.

"الخليج 365"، تواصل مع الصديقة المقربة للنجمة حنان ترك، والتى تربطها بها علاقة وطيدة، ومختلفة منذ أن تركت الممثلة المعتزلة الحياة الفنية تمامًا، حيث يتلقى الاثنان الدروس الدينية وجلسات النقاش المستمرة معًا، وأكدت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن النجمة حنان ترك تتواجد هذه الأيام فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قررت الذهاب إلى هناك للاستقرار بلا عودة، ونقلت حياتها بالكامل هناك بصحبة أولادها وزوجها.

وأضافت الصديقة المقربة للنجمة حنان ترك، أن الفنانة المعتزلة تعيش بصحبة أولادها مع أهل زوجها شقيق القيادى الإخوانى حسن مالك بالولايات المتحدة، نافية تماما عودة ترك للتمثيل، وكذلك لمصر من الأساس خلال هذه السنوات، واصفة عودتها للتمثيل من جديد بالأمر المستحيل للغاية.

الأخبار التى تتردد بين الحين والآخر يفسرها البعض بتهيئة الرأى العام وجمهورها للعودة إلى الحياة الفنية مرة أخرى، خاصة وأن نفس السيناريو تكرر مع الفنانة حلا شيحا بعد عدة سنوات من الانقطاع التام عن الفن وجمهوره.