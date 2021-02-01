شكرا لقرائتكم خبر عن "ادعوا معايا لمصر" .. أحمد شيبة يهدى أغنية للداخلية فى أعياد الشرطة الـ69 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان أحمد شيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أغنية إلى رجال الشرطة فى عيدهم الـ 69، تحت عنوان " ادعوا معايا لمصر" من كلمات رضا المصرى وتوزيع طه الحكيم، إهداء إلى رجال الشرطة البواسل فى عيدهم.

وعلى جانب آخر، انتجت إدارة الإعلام بوزارة الداخلية أغنية بعنوان "لو هأتكلم عن مصر" فى إطار احتفالاتها بعيد الشرطة، حيث بدأت قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة "البريجادير أكسهام" باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة اهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها وهو ما جعل إكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج ووضع سلك شائك بين المنطقتين بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب.