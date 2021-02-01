بعيدا عن الكوميديا.. الوجه الآخر لهنيدي على السوشيال ميديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل اليوم الإثنين 1 فبراير، عيد ميلاد الفنان محمد هنيدي الـ 56، فهو من مواليد 1965.

يعتبر محمد هنيدي ملك خفة الظل، إلا أنه له الكثير من المواقف بعيدًا عن الكوميديا، فهو ملك أيضًا المجاملات وقريب من الناس، فهو لا يترك مناسبة إلا وشارك بها.

ودائمًا ما يحرص هنيدي على تقديم واجب العزاء، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، كما أنه أول من يعلق على المباريات وخصوصُا النادي الزمالك، وأيضًا لا ينسى دوره كأب، ويحرص على تهنئة أولاده بتخرجهم في مراحل دراستهم.

في هذه التقرير نستعرض لكم مواقف وتعليقات هنيدي عبر مواقع التواصل الإجتماعي:

حالات الوفاة

أمير دولة الكويت

حرص الفنان محمد هنيدي على نعي أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عالمنا 29 سبتمبر الماضي.

نشر "هنيدي" صورة الشيخ صباح الأحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "البقاء لله، رحمة الله عليه، تعازينا لأهلنا في الكويت، اللهم ارحمه واغفر له يارب، الشيخ صباح الأحمد الصباح".

والدة أحمد منسي

نعى الفنان محمد هنيدي، السيدة سناء محمد رضا، والدة الشهيد العقيد أحمد منسي، والتي توفيت 17 أكتوبر الماضي، بعد أزمة صحية مرت بها منذ 3 أسابيع، نُقلت على إثرها إلى المستشفى الجوي بالتجمع الخامس.

ونشر هنيدي، صورة لمنسي مع والدته عبر موقع "تويتر"، معلّقا: "متجمعين في الجنة إن شاء الله.. أم بطلنا شهيدنا المنسى في ذمة الله.. عرفتي تربي بطل هنفضل فخورين بيه مهما طال الزمن زي ما إحنا فخورين بيكي كأم مصرية ربت وعملت بطل ضحى بحياته عشان وطنه.. ربنا يرحمك يا رب".

محمود ياسين

نعى الفنان محمد هنيدي النجم الكبير محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا الأربعاء14 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما.

ونشر هنيدي صورة للراحل محمود ياسين عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: "البقاء لله في فناننا الكبير محمود ياسين.. ربنا يرحمك يارب".

المنتصر بالله

نعى هنيدي، الفنان المنتصر بالله، والذي رحل عن عالمنا، 26 سبتمبر الماضي، عن عمر ناهز 70عامًا بعد صراع مع المرض.

وكتب "هنيدي" عبر "تويتر"، قائلًا "البقاء لله في المنتصر بالله.. ربنا يرحمك يارب".

ستونة

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنانة ستونة، التي رحلت، 7 سبتمبر الماضي، بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشر "هنيدي" صورة تجمعهما، من كواليس فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، عبر حسابه بموقع "تويتر".

علق الفنان محمد هنيدي على الصورة :"ربنا يرحمك يا ستونة، البقاء لله".

كرة القدم

يحرص الكوميديان محمد هنيدي دائمًا على تهنئة لاعبي كرة القدم بالفوز في المباريات المهمة وخصوصًا النادي الزمالك والنادي الأهلي.

هنأ هنيدي اللاعب البرتغالى كريستيانو رونالدو، قائد فريق يوفنتوس الإيطالى، الذى حقق الفوز على مضيفه برشلونة الإسبانى، بثلاثة أهداف دون مقابل.

وبصورة معدلة على طريقة الـ"فوتوشوب"، نشر هنيدي صورته رفقة "رونالدو"، وعلق عليها: "مبروك لليوفي ومبروك للصديق العزيز رونالدو اجلد".

هنأ الفنان محمد هنيدي، النادي الأهلي بعد حصوله على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

ونشر هنيدي، صورته في طفولته وهو يبكي بتشيرت الزمالك، وكتب في تغريدة له عبر "تويتر": "مبروك للأهلي وهاردلك للزمالك، وتحيا الروح الرياضية".

حرص الفنان محمد هنيدي، على التعليق على ظهور جاريث بيل لاعب توتنهام، في المباراة التي أقيمت مع فريق وست هام بالدوري الإنجليزي، وانتهت بالتعادل 3 أهداف لكل فريق.

ونشر هنيدي، صورة جاريث بيل بالمباراة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "جلاد حراس المرمى، جاريث بيل.. طبعًا إحنا ما حددناش أنهي مرمى بالضبط".

محمد هنيدي "الأب"

في عام 2017، أعرب الفنان محمد هنيدي عن سعادته بتخرج ابنته فاطمة من المدرسة، ونشر عدة صور من حفل تخرجها، عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق هنيدي: "مش مصدق إن فاطمة تخرجت من المدرسة إمبارح كان من أسعد الأيام الحمد الله"

في 25 يونيو 2020، حرص الفنان محمد هنيدي، على تهنئة ابنته فريدة بنجاحها في الثانوية العامة، وذلك عبر خاصة "القصص القصيرة"، بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشر هنيدي صورة تجمعه بابنته فريدة، معلقًا "مبروك يا فريدة يا حبيبتي النجاح في الثانوية وعقبال ما احتفل بتخرجك من الجامعة".

القضايا الإجتماعية

تفاعل النجم محمد هنيدي مع قضية سحل فتاة بالمعادي والمعروفة بـ"فتاة المعادي"، عبر حسابه الخاص على تويتر.

وكتب:"البنت الجميلة دي اسمها مريم محمد كانت ماشية في أمان الله، جه ٣ كائنات ما ينفعش نقول عليهم حتى حيوانات مفترسة، لأننا هنكون ظلمنا الحيوانات، وتحرشوا بيها، ولما حاولت تبعد عنهم تسببوا في وفاتها".

واختتم: ربنا يرحمك ويصبر أهلك، ويا ريت الكائنات دي يتم توقيع أقصى عقوبة عليها عشان يكونوا عبرة".

كما علق هنيدي، على الجدل المثار حول صورة الطفل، التي تم تداولها على نطاق واسع مؤخرًا، والتي صاحبها تعليق أن من لا يرى الطفل إنسان طبيعي، أما من يراه فهو إنسان يرى ما وراء الطبيعة.

ومن جانبه انضم هنيدي للسخرية من الأمر، عبر حسابه بـ"تويتر"، وأعاد نشر الصورة بعد ما أضفى عليها تغييرًا، إذ قام باستبدال صورة الطفل بصورة "الخالة نوسة"، من فيلم "يا أنا يا خالتي".

وعلق قائلًا: "الصورة دي منتشرة من أيام، لو مش شايف شيء فإنت إنسان عادي، لو شايف الخالة نوسة فأنت عندك قدرات ميتافيزيقية خارقة، وعندك قريب بتاع بليلة ماتعرفهوش شغال في البرازيل، هيموت وهتورث منه ملايين الدولارات".