إسعاد يونس تروّج لأفلامها على نتفليكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

روّجت الفنانة إسعاد يونس، لعدد من الأفلام التي أنتجتها من خلال الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي سيتم عرضها قريبا على شبكة نتفليكس العالمية.

ونشرت إسعاد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة تضم بوسترات أفلام: "شورت وفانلة وكاب"، "بحب السيما"، "الساحر"، "تيك تك بوم"، "اتش دبور"، و"محامي خُلع"، وعلّقت: "‎مجموعة من أفلامي قريبا على نتفليكس.. ‎هتتفرجوا على إيه الأول؟".

أُنشأت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي عام 2000، وعلى مدار السنوات السابقة استطاعت إنتاج العديد من الأفلام وتوزيع ما يزيد عن 100 فيلم بداخل مصر وخارجها.

آخر عمل أنتجته الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي هو فيلم "فبراير الأسود" عام 2013، بينما آخر عمل قامت بتوزيعه هو فيلم "بيكيا" عام 2018.