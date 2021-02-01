إسلام رفعت يشارك في مسلسل "النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يشارك الفنان الشاب إسلام رفعت في مسلسل "النمر" المقرر عرضه ضمن الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.

وبدأ فريق عمل المسلسل تصويره الأسبوع الماضي، وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية، وهو للمخرجة شيرين عادل.

ويشارك في بطولته الفنان محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

يذكر أن إسلام رفعت شارك بدراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "البرنس" وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، محمد مهران، أحمد داش، أحمد فهيم، احلام الجريتلى ومحمد جمعة وأيمن عزب وعلاء زينهم وآية سليم وإنتاج شركة سينرجي