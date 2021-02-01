محمد هنيدي عن آسر ياسين: "خليفتي في الوسامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان آسر ياسين، على تهنئة الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم الإثنين 1 فبراير.

ووجه آسر، رسالة لهنيدي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا هنيدي يا جميل".

ورد هنيدي، على رسالة آسر، قائلاً: "وأنت طيب وبخير يا خليفتي في الوسامة والأناقة"، ليرد عليه آسر: "شكراً على ثقتك الغالية".

يذكر أن، الفنان محمد هنيدي، من مواليد 1965، ويُعتبر واحدًا من أهم نجوم الكوميديا، وقدم عددا كبيرا من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة. وينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد "الإنس والنمس" الذي يعود من خلاله للسينما بعد غياب 4 سنوات.

