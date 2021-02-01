أول صورة لكريم عبدالعزيز من كواليس مسلسل "الاختيار 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للنجم كريم عبدالعزيز من كواليس مسلسل "الاختيار2"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2021.

وظهر كريم عبدالعزيز في الصورة المتداولة وهو يرتدي زي رجال الشرطة، وذلك أثناء تصويره أحد المشاهد الخارجية.

يأتي ذلك بعدما انتشرت عدة صور للفنان أحمد مكي، خلال الأيام الماضية، من كواليس العمل.

مسلسل "الاختيار2"، يجمع لأول مرة النجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو الجزء الثاني من الملحمة الوطنية "الاختيار" الذي عُرض في رمضان الماضي، وقام ببطولته النجمان أمير كرارة وأحمد العوضي.

"الاختيار 2" سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، ويتناول العمل بطولة من بطولات رجال الشرطة المصرية الذين يضحون بأرواحهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويشارك في بطولة الجزء الثاني النجوم: إياد نصار، إنجي المقدم، بشرى، وأسماء أبواليزيد، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

وشهد شهر رمضان 2020، عرض مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة حياة أحمد صابر منسي- قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة- الذي استُشهد في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.