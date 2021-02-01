أكرم حسني: سعيد بعرض "أسعد الله مساءكم من جديد" في هذا التوقيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

تبدأ قناة "MBC مصر" في عرض الموسم الرابع من البرنامج الساخر "أسعد الله مساءكم من جديد" الذي يقدمه النجم أكرم حسني، في سهرة كل سبت في تمام التاسعة مساءً.

ومن جانبه؛ عبّر أكرم حسني، وفقا لبيان صادر عن MBC، عن سعادته بعرض الموسم الرابع من البرنامج على قناة "MBC مصر" في هذا التوقيت الذي يحتاج فيه المشاهد المصري والعربي لجرعة مكثفة من البهجة.

وقال حسني، إن برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد" يقدم الابتسامة الممزوجة بالسخرية اللاذعة التي تنتقد الكثير من السلوكيات المختلفة والسائدة في مجتمعنا.

وأكد أن هناك الكثير من المعطيات المختلفة والأفكار الغير تقليدية في الحلقات الجديدة من البرنامج، بالإضافة لوجود عدد كبير من النجوم المميزين الذين يُطلون كضيوف في البرنامج.

وأشار حسني إلى أنه يأمل أن يُلاقي الموسم الجديد من البرنامج نفس النجاح الذي واكب حلقات المواسم السابقة.

وتنطلق حلقات البرنامج الجديدة مع شخصية "سيد أبو حفيظة" الشهيرة، والتي يرصد من خلالها أكرم حُسني بصورة أسبوعية الكثير من الوقائع المختلفة في المجتمع المصري ويحللها ويعلق عليها بأسلوب ساخر.

ويستقبل البرنامج خلال حلقات الموسم الرابع نخبة من النجوم منهم محمود حميدة، وأحمد فهمي، ونيللي كريم، وهشام عباس، وحسن الرداد، وشيكو، وهشام ماجد، والمطربة بوسي، وعدد آخر من النجوم.

يُعرض برنامج "أسعد الله مسائكم من جديد" على"MBC مصر" كل سبت الساعة 9:00 مساء، ويبدأ عرض الموسم الرابع 6 فبراير 2021 الساعة 9:00 مساءً على "MBC مصر".