بعد نقله إلى المستشفى.. هذه حالة كريم محمود عبد العزيز الصحية الآن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بعد إعلان الفنان محمد محمود عبد العزيز، عن تعرّض شقيقه كريم لأزمة صحية نُقل بسببها الى المستشفى، أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحسّن حالة أخيه وخروجه من المستشفى.

وكان نجل النجم الراحل الأكبر قد نشر صورة لشقيقه وهو في المستشفى، عبر خاصية “الستوريز” الملحقة بحسابه على “إنستغرام”، وعلّق عليها: “الحمد لله على كل حال”.

هذا وأكد الفنان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن كريم بخير وبصحة جيدة، وقد خرج من المستشفى. وأشار إلى أن “كريم لم يكن يعاني من أي مرض خطير، وكل ما في الأمر أنه تعرّض للإرهاق الشديد خلال الأيام الماضية، حيث يحضّر لعمل فني جديد، ولم يحصل على قسط كافٍ من الراحة، ممكن أدى إلى شعوره بحالة إعياء خفيفة، دخل على أثرها المستشفى لإسعافه، وإجراء بعض الفحوصات والتحاليل التي اطمأن من خلالها على صحته، وهو حالياً في طريقه إلى منزله”.

يُذكر أن النجم المصري ينتظر طرح فيلمه “موسى” في دور العرض السينمائي قريباً، والذي يشاركه بطولته النجوم: إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج “سينرجي فيلمز” و”نيو سينشري” و”أفلام مصر العالمية”.