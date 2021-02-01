صور رومانسية لأحمد الفيشاوي وزوجته تُحدث ضجة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: شاركت ندى الكامل، زوجة الممثل المصري أحمد الفيشاوي متابعيها على موقع “فيسبوك” بمجموعة من الصور في أحدث ظهور لهما.

وبدا الثنائي المثير للجدل في الصور بلقطات رومانسية وكانا يحتضنان بعضهما البعض ويتبادلان القُبل، وعلّقت عليها الكامل قائلة: “الحياة قصيرة للغاية… استرح قليلاً… احظ بالهدوء مع من تحب”.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع الصور، وانقسمت التعليقات بين من تمنّى لهما السعادة الدائمة واستمرار الحب، ومن انتقد جرأة الفيشاوي الدائمة في احتضان زوجته وتقبيلها أمام الجمهور وفي كل المناسات.

يُذكر أن الفيشاوي ينتظر طرح أحدث كليباته الغنائية الجديدة “نمبر 2″، وكان قد أعلن أخيراً عن انتهائه من تصوير الكليب عبر حسابه في “إنستغرام” بالقول: “خلصنا تصوير نمبر 2، قريباً”.

كما ينتظر الفيشاوي طرح فيلمه السينمائي الجديد “30 مارس” الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق والتراجيديا، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، وهو من تأليف حميد المدني، وإخراج أحمد خالد موسى.

facebook