اغتصاب واعتداءات جنسية.. اتهامات بالجملة لفنان أمريكي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتُهم المغني الأميركي ماريلين مانسون، الإثنين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب في حق نساء عدة، منهن الممثلة الأمريكية إيفن رايتشل وود التي قالت إنها واجهت "انتهاكات مريعة طيلة سنوات".

ونشرت 5 نساء على الأقل، بصورة شبه متزامنة عبر حساباتهن على "أنستقرام"، اتهامات في حق المغني واسمه الأصلي براين هيو وورنر.



وتؤكد إيفن رايتشل وود البالغة 33 عاما أن المغني "تلاعب بها نفسيا" عندما كانت دون سن الـ20، قائلة إنها تعرضت بعدها إلى "انتهاكات مريعة طيلة سنوات".

وكانت الممثلة التي عُرفت خصوصا بدورها في مسلسل "وستوورلد"، تتشارك رسميا حياة ماريلين مانسون على مدى سنوات، قبل خطوبة جمعتهما في 2010 ولم تعمّر سوى بضعة أشهر.





وفي 2018، أدلت الممثلة بشهادة أمام لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأمريكي، تحدثت فيها عن معاناتها الطويلة كضحية انتهاكات نفسية وجسدية.



وفي رسالة نشرتها، اإاثنين، كشفت الممثلة أن المعتدي عليها الذي لم تكشف هويته قبلاً، هو براين هيو وورنر.



وكانت أكدت أمام الكونجرس أنها تعرضت للاغتصاب مرات عدة.



كذلك اتهمت 4 نساء أخريات يقلن إنهن كنّ على علاقة غرامية مع المغني، الإثنين، ماريلين مانسون بالتلاعب بهن والتحرش الجنسي وإساءة معاملتهن وتهديدهن.





وتحدثت إحدى النساء، والتي بدأت علاقتها بالمغني في 2015، أيضا عن تعرضها للاغتصاب مرات عدة.



وقد بنى ماريلين مانسون البالغ 52 عاما، صورته على شخصيته الغامضة ومظهره الغريب بوجه متبرج وعدستي نظر بلونين مختلفين.



وتحدثت النساء اللواتي أدلين بشهاداتهن، الإثنين، وكثيرات منهنّ كنّ معجبات بالفنان، عن أساليب ملتوية اعتمدها ماريلين مانسون للإغواء والإيقاع بهن، إذ قلن إنه كان يهددهن بالقتل أو يرغمهن على تعاطي المخدرات.