شكرا لقرائتكم خبر عن خليفتى فى الوسامة.. وصلة ألش بين آسر ياسين وأشرف عبد الباقى وهنيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم محمد هنيدى، بطريقة كوميدية على كل من آسر ياسين وأشرف عبد الباقى بعد تهنئهما له في عيد ميلاده، وعلق النجم محمد هنيدى، على تغريدة النجم آسر ياسين، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:" وانت طيب وبخير يا خليفتي في الوسامة والأناقة" وكان أسر هنأ هنيدى، قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا هنيدى يا جميل".



آسر ياسين والنجم محمد هنيدى

وكان النجم أشرف عبد الباقى على تهئنة حرص الفنان الكوميدى محمد هنيدى بعيد ميلاده، ونشر النجم أشرف عبد الباقى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة نادرة من إحدى الأعمال الفنية، وعلق قائلاً:" كل سنة وانت طيب ياهنيدي اخيرا بقيت 16 سنة"، ليرد قائلاً:" واحنا منتظرين نتيجة الثانوية العامة، وانت طيب وبخير يا حبيبي".



هنيدى وأشرف عبد الباقى

يأتي ذلك عقب تفاعل النجم محمد هنيدى، مع متابعيه بمناسبة عيد ميلاده، وذلك حينما توجه بالنصيحة للشباب وتحديدًا في سن العشرين، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث أوضح فى تدوينة أنه سيوجه النصائح لمتابعيه بنقل أبرز ما أعجبه عبر حسابات مجهولة.

وكتب هنيدى بطريقته الكوميدية: "النهاردة عيد ميلادي، واليوم تقديرا ليكم هبتدى أديكم نصايح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة إتمامي لعامي الثلاثين، والنصيحة الأولى، نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك" وتابع: "جدد أحلامك المركونة، أو اللي تحطمت، ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شيء يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا".

وبدأ هنيدى انطلاقته فى عالم البطولات السينمائية فى أواخر التسعينات مع فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية فى مسيرة استكملها بسلسلة طويلة من الأفلام منها همام في أمستردام، وبلية ودماغه العالية، وصاحب صاحبه مع أشرف عبد الباقي.