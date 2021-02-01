شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى مع نجله أحمد فى أحدث ظهور له بعيد ميلاده: "أنا وبابايا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل النجم محمد هنيدي، اليوم بعيد ميلاده الـ 56، وهنيدى من أشهر صناع الكوميديا خلال السنوات الماضية، وله بصمة في الكثير من الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحا كبيراً في السينما والدراما، وقد نشر هنيدى صورة جديدة عبر الاستوري الشخصى بحسابه بموقع انستجرام، للاحتفال بعيد ميلاده على طريقته الخاصة.



محمد هنيدي وابنه

وظهر هنيدي في الصورة التي التقطها برفقه ابنه "أحمد هنيدي"، ليكون أحدث ظهور له بمناسبة عيد ميلادها، ليضيف تعليقه الساخر على الصورة قائلاً "انا وبابايه، أحمد هنيدي"، في إشارة الى ان ابنه هو الأطول في الصورة.

يأتي ذلك عقب تفاعل النجم محمد هنيدى، مع متابعيه بمناسبة عيد ميلاده، وذلك حينما توجه بالنصيحة للشباب وتحديدًا في سن العشرين، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث أوضح فى تدوينة أنه سيوجه النصائح لمتابعيه بنقل أبرز ما أعجبه عبر حسابات مجهولة.