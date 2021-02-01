شكرا لقرائتكم خبر عن كريس جينر ترفع شعار "أعز الولد ولد الولد" بعيد ميلاد حفيدتها ستورمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت الكاتبة والمذيعة الأمريكية كريس جينر، والدة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، شعار "أعز الولد ولد الولد"، في احتفالها بعيد ميلاد حفيدتها "ستورمي" الثالث الذي يوافق اليوم، ونشرت مجموعة صور تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام.

وكتب جينر صاحبة الـ 65 عاماً، في منشورها "عيد ميلاد سعيد لحفيدتي الجميلة ستورمي، أنت أفضل ابنة وحفيدة يمكن لأي شخص أن يتخيله، أنتى ذكية جدًا ومضحكة ولطيفة ولديك قلب من ذهب، ودائما ما تجلبي الكثير من الفرح لنا جميعًا، أحبك كثيرًا ستورمى، تمتلكين جزء كبير من قلبى".



كريس وستورمي



كريس جينر مع ستورمي

وكانت قد حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها "ستورمى" الثالث على طريقتها الخاصة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، مجموعة صور تجمعهما مع ابنتها خلال الكثير من الأوقات، لتوجه لها رسالة حب رقيقة.

وقالت جينر صاحبة الـ 23 عاماً، في رسالتها لأبنتها ستورمى "شكرا لك يا الله على هذه الصغيرة، كانت مشاهدتك وانتى تجربي كل شيء هي أسعد وأفضل جزء في هذه السنوات القليلة الماضية، ومتحمسة للغاية لمشاهدة تكبرين لتصبحي الفتاة الرقيقة التي ستصبحين عليها، عيد ميلاد سعيد لطفلتى".