شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي ناعية محمد عبدالنبى: الله يرحمه مخرج عظيم وعشرة عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة الكبيرة نيللى مخرج الفوازير الراحل محمد عبد النبي الذى وافته المنية اليوم بقولها: الله يرحمه مخرج عظيم وعشرة عمر، وقالت ابنة الراحل أسماء لليوم السابع إنه سيتم تشيع جثمان المخرج الراحل ودفنه بمسقط رأسه بمحافظة قنا وأنهم في الطريق حاليا إلى مسقط رأسه وأنه سيتم تلقى عزاءه في قنا أيضا ثم العودة لاستكمال العزاء بمنزله بالقاهرة .

وتولى المخرج الكبير الراحل محمد عبد النبي إخراج فوازير رمضان للنجمة نيللي عقب وفاة المخرج فهمي عبدالحميد، واشتهر بإخراج الأعمال الاستعراضية وعمل مديرًا عامًا للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري ، ورأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

من أهم أعماله مسلسل التخطيط الحلزوني والمسحراتى وبياع المواويل والبحث عن شمندل، ومدينة الأبواب المسحورة، وعفوا هذا حقي، و فوازير حليمة والعيال اتجننت وتياترو وإعلام هند وفانيليا وكنز الكنوز والدنيا لعبة وقيس وليلى في مدينة العربية وأم العريف وعجائب صندوق الدنيا ورحلة فطوطة السحرية وألف ليلة وليلة وعروس البحور كما قام بإخراج مسرحية ملاعيب وزكي غبي جدا.

الجدير بالذكر أن المخرج محمد عبد النبى من مواليد 18 أكتوبر عام 1951 وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1982، وكان قد حصل على ليسانس من دار العلوم بعام 1974،