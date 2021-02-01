شكرا لقرائتكم خبر عن كايلي جينر تحتفل بعيد ميلاد ابنتها "ستورمى" الثالث بمجموعة صور ورسالة حب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كايلي جينر، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها "ستورمى" الثالث على طريقتها الخاصة، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، مجموعة صور تجمعهما مع ابنتها خلال الكثير من الأوقات، لتوجه لها رسالة حب رقيقة.

وقالت جينر صاحبة الـ 23 عاماً، في رسالتها لأبنتها ستورمى "شكرا لك يا الله على هذه الصغيرة، كانت مشاهدتك وانتى تجربي كل شيء هي أسعد وأفضل جزء في هذه السنوات القليلة الماضية، ومتحمسة للغاية لمشاهدة تكبرين لتصبحي الفتاة الرقيقة التي ستصبحين عليها، عيد ميلاد سعيد لطفلتى".



كايلي جينر اثناء حملها في ستورمى



كايلي جينر وستورمى

وكانت قد استمتعت جينر، بعطلة مميزة خلال الأيام الماضية، حيث استأجرت فيلا في المكسيك بصحبة شقيقتها كيندال جينر لقضاء إجازتهما، وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة في هذه الفيلا نحو 7 آلاف دولار، وجاءت هذه الرحلة بعد أيام قليلة من استئجارهما منزل بقيمة 450 ألف دولار شهريًا لقضاء إجازة عيد الميلاد.