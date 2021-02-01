شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد عبد النبي مخرج فوازير نيللي.. ودفنه بمسقط رأسه بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل منذ قليل المخرج الكبير محمد عبد النبي، مخرج فوازير نيللي "أم العريف "عن عمر يناهز 70 عامًا، وقالت ابنته أسماء لـ"الخليج 365" إنه سيتم تشييع جثمانه ودفنه بمسقط رأسه بمحافظة قنا وأنهم في الطريق حاليًا وسيتم عزاؤه في قنا أيضًا ثم العودة لاستكمال عزائه بمنزله بالقاهرة .

المخرج محمد عبد النبى من مواليد 18 أكتوبر عام 1951 وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 1982، وكان قد حصل على ليسانس من دار العلوم بعام 1974، واشتهر بإخراج الأعمال الاستعراضية وخاصة فوازير رمضان وعمل مديرًا عامًا للمنوعات في القناة الأولى بالتلفزيون المصري. رأس لجنة المسابقات بمهرجان الإذاعة والتلفزيون عام 2009.

من أهم أعماله مسلسل التخطيط الحلزوني والمسحراتى وبياع المواويل والبحث عن شمندل ومدينه الأبواب المسحورة وعفوا هذا حقي وهو وغيره، وفوازير حليمة والعيال اتجننت وتياترو وإعلام هند وفانيليا وكنز الكنوز والدنيا لعبه وقيس وليلى في مدينه العربية وأم العريف وعجائب صندوق الدنيا ورحلة فطوطة السحرية وألف ليلة وليلة "عروس البحور" وقام باخراج مسرحيه ملاعيب وزكي غبي جدا.