شكرا لقرائتكم خبر عن عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنته "ماريتا" في أجواء عائلية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان اللبناني عاصي الحلاني بعيد ميلاد ابنته ماريتا في أجواء عائلية، مؤخرًا، حيث شارك جمهوره ومتابعوه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورًا وفيديوهات من حفل عيد ميلاد ابنته، معلقًا: "عقبال شي مية سنة يا زنبقة يا سوسنة يا فرحتي بكل العمر جيتي لبيتي تزينة".

كما شاركت ماريتا الحلاني، صورا من حفل عيد ميلادها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الصور والفيديو على السوشيال ميديا، حيث لاقت إعجاب الكثيرين من جمهور الفنان عاصي الحلاني.

وعادة ما يشارك النجم عاصي الحلاني، صورا وفيديوهات من أنشتطه اليومية والمناسبات الاجتماعي، ففي وقت سابق نشر فيديو أثناء غنائه بصحبة ابنته ماريتا، حيث ظهر الثنائى في قمة السعادة أثناء غنائهما سوياً، فيما علق عاصى على الفيديو قائلا: "أنت حبيبي الي وملكي.. مع أميرة عمري ماريتا".

وفي وقت سابق، شارك النجم اللبناني عاصى الحلانى، جمهوره و متابعيه حكمة نالت إعجابه عبر حسابه على تويتر، وهى: "الصادق لا يحلف ، والواثق لا يبرر، والمخلص لا يندم ، والكريم لا يمن، والمحب لا يمل"، وأكدت النجمة سوزان نجم الدين، على المقوله، وكتبت له قائلة:" صدقت يا فارس العرب".



عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنته

وظهر عاصي الحلاني مؤخرا في برنامج "اللايف من الدوبلكس "، حيث قام بغناء "ياطيور بالعالى" بمشاركة نجلة "الوليد" وتفاعل الجمهور معهما بشكل كبير، وقالت أبلة فاهيتا خلال برنامجها: "الواد وباباه زى السكر وأنت ياوليد مش عايز تتجوز تانى زى بابا"، ليرد عليها: "لا انا ممكن اتجوزعادى ".



ابنة عاصي الحلاني



عيد ميلاد ماريتا الحلاني