شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان وعمرو سعد يبدآن تصوير "عش الدبابير" فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عمرو سعد ومصطفى شعبان، تصوير أولى مشاهد مسلسلهما "عش الدبابير" منذ ساعات، في العاصمة اللبنانية بيروت، والمسلسل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وكان من المفترض انطلاق التصوير مطلع الشهر الجارى، إلا أن السلطات اللبنانية فرضت حظر التجول في أغلب أنحاء لبنان بسبب تفشى فيروس كورونا، ثم تم الفتح تدريجياً، حتى تمكن فريق العمل من البدء في تصوير المسلسل .

وجمعت المشاهد الأولى من المسلسل النجمين مصطفى شعبان وعمرو سعد، ويستمر التصوير حتى الساعات الأولى من فجر الغد، وسيتم تصوير المشاهد تباعاً حسب الجدول الزمنى الذى وضعه المخرج .

وأكد مصدر مقرب من العمل لـ"الخليج 365"، أن هناك تخوفا تسلل لأسرة المسلسل بشأن إعلان الإغلاق فى لبنان مجدداً حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة اللبنانية.

مسلسل "عش الدبابير" بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، دلال عبد العزيز، محمد عبد العظيم ، ووليد فواز، وهو سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.