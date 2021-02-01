شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يطرح "أنا رايق" ثالث أغانى ألبومه الجديد "باب الجمال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الكينج محمد منير، أغنية "أنا رايق" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهى الأغنية الثالثة من ألبومه الجديد "باب الجمال"، الذى طرح منه أغنيتين سابقتين هما "باب الجمال" و"فينك يا حبيبى"، وهى من كلمات الشاعر نور الدين محمد، ألحان أحمد عمار، توزيع أسامة الهندى، وتقول كلمات الأغنية: "أنا فايق، أنا رايق.. أنا مبسوط مش متضايق، العمر ان عشته فهمك هيطول وهيحرق دمك، وإن عشته بخفة دمك هيعدى لطيف فدقايق.. أنا باشا.. ب بشاشه، عايش الدنيا الغشاشة.. بنت الايه البكاشه، أنا برفض أعيش متضايق، على كيفى.. أنا كيفى فالشتا انى البس صيفى.. وفجيبى يادوب مصاريفى.. وامشى ابعزق واتعايق .. بمزاجى وشروطى.. أتسلطن أغنى بصوتى.. أو اهيم واسرح فسكوتى.. أو انام او اجرى واسابق، عشوائى وبدائى.. وفحب حبيبتى فدائى.. بضرب فالدنيا والاقى.. مبسوط بجنانى وسايق، أنا فايق.. أنا رايق، أنا مبسوط مش متضايق".





ويحتوى ألبوم محمد منير، على أغنيات أخرى بخلاف باب الجمال وهى: "فينك يا حبيبى" من كلمات وألحان عبد العزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس، "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندى، "ذوق" كلمات مجدى نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، "مسألة السن" من كلمات صلاح فايز وألحان هانى شنودة وتوزيع رومان بونكا، وسيتم طرح الألبوم عبر جميع منصات الموسيقى والسوشيال ميديا.





وكان الكينج منير طرح مؤخرا كليب أغنية "أبطال رجالة"، التى أهداها إلى رجال وشهداء وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة التاسع والستين.