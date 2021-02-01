شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب وحب فى عيد ميلاد "ليا" ابنة نانسي عجرم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة نانسي عجرم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" مقاطع فيديو عبر خاصية الاستوري من حفل عيد ميلاد ابنتها "ليا" الذي احتفلت به مع زوجها فادي الهاشم وبناتها إيلا وميلا، وأظهرت لقطات الفيديو التي نشرتها نانسي عجرم، بناتها وهن يرقصن على أنغام أغنية الأطفال " baby shark"، كما أظهرت نانسي عجرم وهي ترقص وتتمايل مع بناتها، حيث كانت تمسك ابنتها "ليا" أمامها. وسرعان ما انتشرت الفيديوهات على منصات السوشيال ميديا بين معجبيها.



بنات الفنانة نانسي عجرم





واحتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها الصغرى "ليا"، بصحبة زوجها فادي الهاشم وبناتها في أجواء عائلية، موجهة رسالة إلى ابنتها قائلة: "أنتِ فرحة البيت.. عيد ميلاد سعيد للنجمة الصغيرة الساطعة في عائلتنا.. (ليا) تكمل العامين".

وأظهرت الصور التي نشرتها نانسي عجرم جانبًا من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها ليا في أجواء مبهجة، وسط البلالين وألعاب الأطفال وبرفقة بناتها الثلاثة وزوجها فادي الهاشم، لاقت الصور تفاعلاً كبيرًا بين معجبيها على منصات السوشيال ميديا.



بنات نانسي عجرم





ووضعت الفنانة نانسى عجرم، مولدتها الثالثة ليا في الأول من فبراير من العام 2019، وتعتبر هذه الطفلة الأصغر بعد إيلا وميلا، وبين الحين والآخر تنشر الفنانة نانسي عجرم بعض الصور مع أطفالها على حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، كشفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، عن صورة ابنتها "ليا" عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، لتخطف الأنظار إليها بشكل كبير، للتشابه الكبير بينهما في الشكل، حيث ظهرا وهما يلتقطان السيلفي داخل منزلهما أثناء قضائهما لفترة العزل الصحي تنفيذًا للإجراءات الوقائية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



عيد ميلاد ليا ابنة نانسي عجرم



نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا



نانسي عجرم مع بناتها



