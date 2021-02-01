شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد بـ"الحجاب" فى كواليس تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة هنا الزاهد، فى لوك جديد، خلال تصوير مسلسلها الجديد "حلوة الدنيا سكر"، المقرر عرضه على شبكة قنوات dmc الفترة المقبلة فى أولى بطولاتها المطلقة.

ونشرت هنا، عبر حسابها على إنستجرام، فيديو من كواليس تصوير المسلسل وهي بالحجاب وتلتقط صورًا بطريقة السيلفى، أتبعتها قائلة: "استنوا شخصية مريم من مسلسل حلوة الدنيا سكر، من أكتر الشخصيات اللى بحبها.. يارب تعجبكم".





وتواصل الفنانة هنا الزاهد، تصوير مشاهدها فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، فى العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، وفى حكاية "لا سحر ولا شعوذة"، تجسد هنا دور"مخاوية جن" خلال الأحداث.





وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتى كل حلقة فى 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".





ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.







