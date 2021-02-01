شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب زياد شلتوت يطرح كليب "جايالي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب زياد شلتوت كليبه الجديد "جايالي"، على إحدى المنصات الإلكترونية، والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، ومن إخراج زياد شلتوت.

وكان زياد شلتوت قدم من قبل كليب "أنا كنت ناوى"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان خالد عادل، وتوزيع فهد، وحققت الأغنية انتشاراً كبيراً ومشاهدات كبيرة ولاقت إعجاب الجمهور.

كما حققت له أغنية "حضن واحد" نجاح كبير وهى أولى أغنياته والتي تعاون زياد شلتوت فيها مع الشاعر بهاء الدين محمد وتلحين مدين، وتوزيع عمرو عبدالفتاح، وقام بإخراج الكليب مدير التصوير السينمائى جلال الذكى.

ويطرح المطرب زياد شلتوت بين كل وقت والأخر أغنية جديدة والتي يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين، كما أنه يحرص على انتقاء الأغانى التي يقدمها للجمهور.