شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يهنىء هنيدى فى عيد ميلاده بصورة نادرة :"أخيرا بقيت 16 سنة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بصورة من أرشيف الذكريات، حرص النجم أشرف عبد الباقى على تهئنة الفنان الكوميدى محمد هنيدى بعيد ميلاده، ونشر النجم أشرف عبد الباقى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة نادرة من إحدى الأعمال الفنية، وعلق قائلاً:" كل سنة وانت طيب ياهنيدي اخيرا بقيت 16 سنة".



أشرف عبد الباقى عبر انستجرام

يأتي ذلك عقب تفاعل النجم محمد هنيدى، مع متابعيه بمناسبة عيد ميلاده، وذلك حينما توجه بالنصيحة للشباب وتحديدًا في سن العشرين، عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، حيث أوضح فى تدوينة أنه سيوجه النصائح لمتابعيه بنقل أبرز ما أعجبه عبر حسابات مجهولة.



أشرف عبد الباقى والنجم محمد هنيدى

وكتب هنيدى بطريقته الكوميدية: "النهاردة عيد ميلادي، واليوم تقديرا ليكم هبتدى أديكم نصايح منقولة من حسابات تويتر مجهولة بمناسبة إتمامي لعامي الثلاثين، والنصيحة الأولى، نصيحة في عمر العشرين عيش شغفك".

وتابع: "جدد أحلامك المركونة، أو اللي تحطمت، ابدأ اشتغل على نفسك أبعد عن أي شيء يستنزف منك طاقة دون فائدة عشان توصل لراحة في الثلاثين بإذن الله أحيانا".

وبدأ هنيدى انطلاقته فى عالم البطولات السينمائية فى أواخر التسعينات مع فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية فى مسيرة استكملها بسلسلة طويلة من الأفلام منها همام في أمستردام، وبلية ودماغه العالية، وصاحب صاحبه مع أشرف عبد الباقي.